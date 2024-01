SmartCow AI Technologies: Uranus - AI Embedded System for NVIDIA®️ Jetson™️Modules

Product Description:

Discover Uranus, the cutting-edge AI edge fanless embedded system powered by NVIDIA®️ Jetson Xavier™️ NX, Jetson™️ TX2 NX, or Jetson Nano™️ modules. Uranus unleashes the potential to run multiple neural networks and process high-resolution images concurrently, revolutionizing AI capabilities at the edge.

Highlights:

Supports NVIDIA®️ Jetson Xavier NX™️, Jetson™️ TX2 NX, Jetson Nano™️ modules

All-in-one design in compact form factor

Expansion slots for 4G/WIFI/Storage functions

Suitable for AIoT gateways, general AI applications

Product Website Link:https://www.smartcow.ai/uranus

Datasheet Link:https://assets-global.website-files.com/62fcf08c522a551f5456cb42/64bf9897426a9aac9c09d406_HardEdge-Uranus_Datasheet_V1.1_230626-1.pdf

Buy It Now Link:https://www.smartcow.ai/contact#Contact-Form-Section

