Embedded Computing Design

embedded world 2026 Podcast with TeleCANesis

By Ken Briodagh

Editor in Chief

Embedded Computing Design

April 22, 2026

Podcast

embedded world 2026 Podcast with TeleCANesis

Ken Briodagh, Editor in Chief at Embedded Computing Design, interviews Jonathan Hacker from TeleCANesis at embedded world!

 

 

DevTalk Embedded Executive Embedded Insiders

Ken Briodagh is a writer and editor with two decades of experience under his belt. He is in love with technology and if he had his druthers, he would beta test everything from shoe phones to flying cars. In previous lives, he’s been a short order cook, telemarketer, medical supply technician, mover of the bodies at a funeral home, pirate, poet, partial alliterist, parent, partner and pretender to various thrones. Most of his exploits are either exaggerated or blatantly false.

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