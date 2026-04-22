embedded world 2026 Podcast with TeleCANesis

Ken Briodagh is a writer and editor with two decades of experience under his belt. He is in love with technology and if he had his druthers, he would beta test everything from shoe phones to flying cars. In previous lives, he’s been a short order cook, telemarketer, medical supply technician, mover of the bodies at a funeral home, pirate, poet, partial alliterist, parent, partner and pretender to various thrones. Most of his exploits are either exaggerated or blatantly false.

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