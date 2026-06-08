Visure Solutions Announces Engineering Intelligence
June 08, 2026
News
Visure Solutions announced its Engineering Intelligence movement, a novel approach to design that allows industry to deploy AI within governed engineering environments while maintaining lifecycle accountability, regulatory compliance, and engineering quality.
“Without access to engineering lifecycle information, AI operates in isolation,” said Fernando Valera, CTO at Visure Solutions. “The result can include fragmented workflows, inconsistent outputs, limited auditability, and increased compliance risks.”
The company’s VISURE MCP Server permits AI agents to securely interact with requirements, traceability information, risks, verification and validation evidence, compliance data, and engineering lifecycle interactions improving interoperability, collaboration, and engineering agility while reducing rework, strengthening compliance, and accelerating product development.
AI Agents Can:
- Analyze requirements and improve quality
- Support traceability activities
- Perform impact analysis
- Generate engineering artifacts
- Assist with compliance workflows
- Access lifecycle relationships and dependencies
- Operate within governed engineering processes
Benefits:
- Trusted AI outcomes through governed engineering workflows
- Reduced engineering rework through earlier visibility into impacts and inconsistencies
- AI-assisted end-to-end traceability across requirements, risks, tests, and compliance artifacts
- Compliance by design through integrated lifecycle governance
- Improved engineering interoperability across teams, tools, and disciplines
- Human-in-the-loop decision-making for critical engineering activities
- Faster product delivery without sacrificing quality, traceability, or compliance
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