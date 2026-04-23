Arteris Partners with MIPS to Accelerate Physical AI SoC Development with RISC-V Platforms

By Chad Cox

Production Editor

April 23, 2026

News

Image Credit: Arteris

MIPS, collaborating with Arteris, Inc, has optioned Arteris FlexGen smart NoC IP and Magillem SoC integration automation software for scalable SoC platforms for physical AI in applications including automotive microcontroller units (MCUs), advanced driver assistance systems (ADAS), robotics, and embedded computing. MIPS will integrate Arteris system IP to enhance development of optimized SoCs built on MIPS RISC-V processors.

MIPS utilizes Arteris FlexGen smart NoC IP, Magillem Connectivity, and Magillem Registers SoC integration automation software to optimize platform design and iterations with high performance, energy efficiency, and effective solution delivery.

“We are focused on delivering high-performance, scalable compute platforms that enable our customers to deliver innovation in their next-generation physical AI platforms,” said Sameer Wasson, CEO of MIPS. “By integrating Arteris technology into our design capabilities and platform offerings, we can accelerate custom silicon development, unlock system architecture optimizations, and deliver a flexible foundation to our customers.”

For more information, visit arteris.com/.

Chad Cox. Production Editor, Embedded Computing Design, has responsibilities that include handling the news cycle, newsletters, social media, and advertising. Chad graduated from the University of Cincinnati with a B.A. in Cultural and Analytical Literature.

