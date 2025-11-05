Embedded Computing Design

embedded world North America 2025 In Booth Video: Ken Briodagh Interviews Rodney Feldman, Seco

November 05, 2025

Video

Ken Briodagh is joined by Rodney Feldman, Product, Innovation, and Marketing VP, Seco USA at embedded world North America 2025.

