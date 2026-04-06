Embedded Computing Design

embedded world 2026 Podcast with Microchip Technology

By Ken Briodagh

Editor in Chief

Embedded Computing Design

April 06, 2026

Podcast

embedded world 2026 Podcast with Microchip Technology

Ken Briodagh, Editor-in-Chief, Embedded Computing Design, interviews Nicolas Demoulin, Senior Marketing Manager, Microchip Technology at embedded world 2026.

 

DevTalk Embedded Executive Embedded Insiders

Ken Briodagh is a writer and editor with two decades of experience under his belt. He is in love with technology and if he had his druthers, he would beta test everything from shoe phones to flying cars. In previous lives, he’s been a short order cook, telemarketer, medical supply technician, mover of the bodies at a funeral home, pirate, poet, partial alliterist, parent, partner and pretender to various thrones. Most of his exploits are either exaggerated or blatantly false.

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