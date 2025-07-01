Embedded Computing Design

Ken Briodagh Interviews Roger Wu with Mizar at embedded world 2025

July 01, 2025

Video

Ken Briodagh interviews Roger Wu with Mizar live from booth 1-500 from embedded world 2025.

 

Analog & Power
Optimizing LDO Headroom Control with a Current Referenced Switching Regulator Design—Part 1: Noise Sources, Impact, and Strategies

December 2, 2025

MORE
AI & Machine Learning
Image Credit: AAEON
CES 2026: AAEON Unveils BOXER-8742AI Built on NVIDIA Jetson T4000

January 7, 2026

MORE
Consumer
TDK Adds SmartMotion for Smart Glasses to its Custom Sensing Solutions for AI Glasses and Augmented Reality

September 30, 2025

MORE
Security
Image Credit: RunSafe Security
New RunSafe Security Report: Engineering Leaders Brace for Rising Cyber Risks in Embedded AI

December 11, 2025

MORE