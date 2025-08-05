Embedded Computing Design

Dev Zone at embedded world 2025: MiTAC Holdings Corp.

August 05, 2025

Video

A revolutionary rugged and fanless embedded system specifically designed to elevate machine vision applications in factory environments.

Automotive
SOAFEE Blueprint: VicOne Drives Vehicle Cybersecurity with Edge AI

November 10, 2025

Debug & Test
Image Credit: Decision Makers Ltd.
Decision Makers Ltd. Introduces Its MicroEDS, Real-Time Monitoring and Anomaly Detection Platform for Raspberry Pi and Industrial SBCs

November 10, 2025

Storage
Image Credit: BIWIN
The Road to embedded world North America: BIWIN Introduces Efficient Memory for Embedded, Automotive, and Industrial Applications

November 3, 2025

Open Source
How to Enable Secure Boot on Raspberry Pi 4

October 30, 2025

