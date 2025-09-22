Embedded Computing Design

Unboxing the CYW20822 Bluetooth Module

September 22, 2025

Video

The 20822 Bluetooth module is the perfect ready-to-use solution for those looking to streamline Bluetooth development in their products.

AI & Machine Learning
Demonstrating Power-Efficient Multi-Model AI Inference on an Edge Platform Featuring AIMB-2210 and AMD Ryzen Embedded 8000

December 29, 2025

MORE
Consumer
TDK Adds SmartMotion for Smart Glasses to its Custom Sensing Solutions for AI Glasses and Augmented Reality

September 30, 2025

MORE
Healthcare
Image Credit: Axiomtek
Axiomtek’s mBOX603 Delivers High-Performance Medical Imaging and AI-Assisted Diagnostics

December 10, 2025

MORE
Software & OS
Engineering Real-Time: Lessons Learned While Chasing Determinism Part 4

December 11, 2025

MORE