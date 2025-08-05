Embedded Computing Design

Dev Zone at embedded world 2025: Pantherun Technologies - Pepper Open Source FPGA Platform

August 05, 2025

Video

Pepper is an FPGA-based open-source platform for AI, secure networking, and high-speed data processing.

Consumer
TDK Adds SmartMotion for Smart Glasses to its Custom Sensing Solutions for AI Glasses and Augmented Reality

September 30, 2025

MORE
Healthcare
Overcome Wi-Fi connectivity challenges for medical devices in hospitals and medical institutions

October 13, 2025

MORE
Industrial
Image Credit: Ceva
Ceva Introduces Ceva-Waves Wi-Fi 7 1x1 Client IP to Power Next-Gen AIoT

November 5, 2025

MORE
IoT
Image Credit: AAEON
AAEON Delivers Real-time Intelligence with Intel

November 10, 2025

MORE