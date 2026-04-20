Embedded Computing Design

embedded world 2026 Podcast with Octavo Systems

By Rich Nass

Executive Vice President

Embedded Computing Design

April 20, 2026

Podcast

embedded world 2026 Podcast with Octavo Systems

Rich Nass interviews Greg Sheridan and Eric Welsh with Octavo Systems at embedded world 2026.

 

DevTalk Embedded Executive Embedded Insiders

Richard Nass’ key responsibilities include setting the direction for all aspects of OSM’s ECD portfolio, including digital, print, and live events. Previously, Nass was the Brand Director for Design News. Prior, he led the content team for UBM’s Medical Devices Group, and all custom properties and events. Nass has been in the engineering OEM industry for more than 30 years. In prior stints, he led the Content Team at EE Times, Embedded.com, and TechOnLine. Nass holds a BSEE degree from NJIT.

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