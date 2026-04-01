Embedded Computing Design

Renesas 365 at embedded world 2026

April 01, 2026

Video

Rich Nass, contributing Editor with Embedded Computing Design talks with Leigh Gawne, Vice President, Head of R&D at Renesas 365 at embedded world 2026.

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