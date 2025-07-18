Embedded Computing Design

BIOSTAR Discussed Edge Computing at COMPUTEX 2025

July 18, 2025

Video

Embedded Computing Design Editor Ken Briodagh discusses edge AI and edge computing with Luis Liu, Sales Director, Smart Edge Computing Department at BIOSTAR.

