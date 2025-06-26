Embedded Computing Design

Ken Briodagh Interviews Christian Eder & Timo Kuehn with congatec at embedded world 2025

June 26, 2025

Video

Ken Briodagh interviews Christian Eder & Timo Kuehn with Intel partner congatec live from embedded world 2025.

Analog & Power
Optimizing LDO Headroom Control with a Current Referenced Switching Regulator Design—Part 1: Noise Sources, Impact, and Strategies

December 2, 2025

MORE
Debug & Test
Image Credit: Solid Sands
Solid Sands to Acquire Plum Hall

December 3, 2025

MORE
Industrial
Image Credit: Seyond
Seyond to Showcase Innovative LiDAR at CES 2026

January 6, 2026

MORE
Security
Image Credit: RunSafe Security
New RunSafe Security Report: Engineering Leaders Brace for Rising Cyber Risks in Embedded AI

December 11, 2025

MORE