Ken Briodagh Interviews Tim van der Horst with OnLogic at embedded world 2025

June 27, 2025

Video

Ken Briodagh interviews Tim van der Horst with Intel partner OnLogic live at embedded world 2025.

Automotive
Image Credit: Cirrus Logic
Cirrus Logic Expands Automotive Haptics Portfolio

December 15, 2025

Healthcare
Image Credit: Axiomtek
Axiomtek’s mBOX603 Delivers High-Performance Medical Imaging and AI-Assisted Diagnostics

December 10, 2025

IoT
Image Credit: Bosch Sensortec
Bosch Sensortec Unveils BMI5 Inertial Sensor Platform at CES 2026

January 6, 2026

Security
Image Credit: RunSafe Security
New RunSafe Security Report: Engineering Leaders Brace for Rising Cyber Risks in Embedded AI

December 11, 2025

