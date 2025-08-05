Embedded Computing Design

Dev Zone at embedded world 2025: Synaptics - Astra Machina Foundation Series

August 05, 2025

Video

The Synaptics Astra™ Machina modular development kit accelerates the development of high-performance Edge AI applications.

Analog & Power
Voltage Input-to-Output Control for Linear Regulators—Part 1: Quick Start and Benefits

November 3, 2025

MORE
Automotive
SOAFEE Blueprint: VicOne Drives Vehicle Cybersecurity with Edge AI

November 10, 2025

MORE
Networking & 5G
Product of the Week: Infineon Technologies’ AIROC CYW55913 Connected Microcontroller

October 20, 2025

MORE
Software & OS
Accelerating Innovation: Wi-Fi HaLow for Industrial IoT & CodeFusion Studio for AI Development

November 5, 2025

MORE