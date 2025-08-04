Embedded Computing Design

Dev Zone at embedded world 2025: lowRISC - NAE-SONATA-ONE

August 04, 2025

Video

Sonata encapsulates RISC-V memory- integrity using CHERI in a simple form- factor for engineers and educators.

AI & Machine Learning
Vecow Powers AI-Enabled Urban Management

November 7, 2025

Healthcare
Overcome Wi-Fi connectivity challenges for medical devices in hospitals and medical institutions

October 13, 2025

Industrial
Image Credit: Ceva
Ceva Introduces Ceva-Waves Wi-Fi 7 1x1 Client IP to Power Next-Gen AIoT

November 5, 2025

Networking & 5G
Product of the Week: Infineon Technologies’ AIROC CYW55913 Connected Microcontroller

October 20, 2025

